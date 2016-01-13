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مدير الكرة بإنبي: لا قيمتي أو تربيتي يسمحوا لي بالرد على هاني رمزي

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مدير الكرة بإنبي: لا قيمتي أو تربيتي يسمحوا لي بالرد على هاني رمزي مدير الكرة بإنبي: لا قيمتي أو تربيتي يسمحوا لي بالرد على هاني رمزي

رفض عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي الرد على تصريحات هاني رمزي المدير الفني السابق للفريق بأنه كان سببا لرحيله عن منصبه.

واستقال هاني رمزي من مهمة تدريب إنبي وأكد في تصريحاته أن رحيله جاء بسبب تقسيم مدير الكرة للفريق وطلبه سب اللاعبين ومعاملتهم بشكل غير جيد (طالع التفاصيل).

وتحدث عبد الناصر محمد لقناة "النيل للرياضة" قائلا:"لا سني ولا قيمتي أو تربيتي يسمحوا لي بالرد على ما قاله هاني رمزي".

وأضاف"الأمر كله متروك في يد مجلس الإدارة الذي سيصدر ردا مناسبا على ما حدث بكل تأكيد".

ويستعد إنبي لملاقاة طلائع الجيش في ملعب جهاز الرياضة العسكري يوم الأربعاء في إطار الجولة 14 من الدوري المصري.

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