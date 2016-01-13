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مدرب المحلة يفكر في الاستقالة بسبب ' الهزائم الكثيرة '

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مدرب المحلة يفكر في الاستقالة بسبب ' الهزائم الكثيرة ' مدرب المحلة يفكر في الاستقالة بسبب ' الهزائم الكثيرة '

لوح محمد فايز المدير الفني لفريق غزل المحلة لإمكانية الاستقالة عن منصبه لاستمرار هزائم الفريق.

وقال فايز عبر قناة الحياة 2:"نعم أفكر في الاستقالة، لأنني غير معتاد على هذا الكم من الهزائم".

وأضاف"توليت تدريب الفريق عام 2007 واحتل المركز السادس، وفي الموسم التالي احتل المركز الثامن بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث، وكان من المفترض أن يشارك في البطولة العربية".

وواصل"وفي 2013 أنقذت الفريق من الهبوط رغم إلغاء بطولة الدوري".

وتابع"راض عن أداء اللاعبين رغم الخسارة أمام المقاصة، فهم يعانون نفسيًا لتوالي

الخسائر منذ بداية الموسم".

ويحتل غزل المحلة المركز الأخير برصيد 5 نقاط من 5 تعادلات في 14 مباراة.

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