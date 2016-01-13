المقاصة والداخلية والمصري – أحصنة الدوري السوداء هذا الموسم

استغنى مصر للمقاصة عن أحمد الشيخ ووائل فراج فيما فقد الداخلية هداف الدوري حسام باولو وصانع ألعابه المميز أحمد تمساح وبدأ المصري مشروعا جديدا بفريق أغلبه من الشباب الصاعد يقودهم العميد حسام حسن والنتيجة كانت تصدر الثلاثي الدوري لعدة أسابيع بأداء رائع ومنافسة للقطبين الأهلي والزمالك على القمة بشراسة.

ويستعرض FilGoal.com معكم الفرق الثلاثة.. عن نقاط القوة والضعف وخطة اللعب.

مصر للمقاصة:

لعب الفريق 14 مباراة فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة أمام الداخلية.

لم يتعاقد الفريق مع أسماء بارزة بعد أن قدم موسم مميز احتل على إثره المركز الرابع في ترتيب الموسم الماضي.

وكان أبرز المنضمين للفريق المهاجم الغاني نانا بوكو القادم من اتحاد الشرطة كما ضم الفريق أحمد سعيد أوكا من سموحة وأحمد خيري لاعب الأهلي السابق وثنائي مغمور هو محمود عبد العاطي "دونجا" من فريق نجوم المستقبل وضم محمد "ميدو" جابر من الألومنيوم لتعويض الراحل أحمد الشيخ.

فيما رحل هداف الفريق وائل فراج لإنبي ورحل أحمد الشيخ للأهلي في صفقة ماراثونية وأحمد السيد للاتحاد السكندري بالإضافة لاعتزال مصطفى كمال وعبد الواحد السيد.

وعن الانتقالات وطموح الفريق قال إيهاب جلال في حوار أجراه مع Filgoal.com: "أحاول حاليا صنع توليفة جديدة من اللاعبين بعد رحيل أحمد الشيخ ووائل فراج".

وتابع "لم أحدد ما إذا كنت سأتعاقد مع لاعبين جدد في يناير أم لا. قد أحتاج لمهاجم أو لمدافع لكن حاليا القائمة مكتملة".

وأضاف "الهدف الأسمى هو الفوز بالدوري لكنني أريد الوصول لمركز أفضل من الرابع الذي حصلت عليه الموسم الماضي إضافة لرغبتي في التأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية".

مدرسة الاستحواذ

يلعب إيهاب جلال مدرب الفريق بخطة ٤-٣-٢-١ ويلجأ لتكثيف منتصف الملعب والاعتماد على الاستحواذ ومحاولة الاختراق من العمق.

يحرس عرين المقاصة محمود حمدي وأمامه رباعي دفاعي مميز هو محمد أبو المجد وأحمد سامي وعبد الحميد سامي وباسم عبد العزيز.

ثم ثلاثي ارتكاز مكون من المخضرم هاني سعيد والغاني عبد اللطيف أبو بكر محمود دونجا الذي جذب أنظار مسؤولي الأهلي والزمالك بمستواه المميز.

أمام الثلاثي يأتي محمود وحيد وميدو جابر وفي الهجوم نانا بوكو هداف الفريق بخمسة أهداف.

دكة بدلاء الفريق مميزة إذ تضم الصاعد عمرو بركات المتألق هذا الموسم بتسجيله لـ4 أهداف وصناعته لهدفين وعمر نجدي والسيد حمدي.

وفي حواره معFilgoal,com قال جلال: "نوعية اللاعبين الذين أمتلكهم مميزة. كلهم ملتزمون بالتعليمات على طول الخط".

"التعامل النفسي الذكي هو سبب الانتصارات. دائما أحاول تهدئة وطمأنة اللاعبين. أحرص على منح اللاعبين الثقة بالنفس وهو ما يؤثر إيجابيا على مردود الفريق لأنه يمتلك لاعبين ذو إمكانات جيدة".

يتميز المقاصة بهجوم هو الأقوى في المسابقة حتى الآن بتسجيله لـ24 هدفا سجلها 10 لاعبين مما يدل على اعتماد إيهاب جلال على اللعب الجماعي وإجادة لاعبيه لاستغلال الفرص كما يملك بدلاء يمكنه الاعتماد عليهم دوما.

فيما استقبل الفريق 13 هدفا خلال 14 مباراة بمعدل هدف كل مباراة وهو معدل متوسط.

كما أن الفريق يؤدي بشكل جيد أمام الكبار إذ هزم الأهلي وسحق الإسماعيلي برباعية وتعادل أمام الزمالك بعدما تقدم بهدفين.

يعيب الفريق سهولة تلقيه لأهداف أغلبها من كرات عرضية تضيع منه نقاطا بتعادلات لولاها لتربع على قمة المسابقة.

وصرح إيهاب جلال في هذا الشأن بعد إحدى مباريات الفريق قائلا: "لدينا مشكلة تتمثل في أننا لا نحافظ على تقدمنا بعد أول 10 دقائق من تسجيلنا".

المصري

لعب الفريق 12 مباراة فاز بـ7 وتعادل في 4 وخسر واحدة فقط أمام إنبي في الأسبوع الثالث.

فقد الفريق في بداية الموسم ظهيره الأيسر المميز محمد عادل جمعة الذي انتقل للزمالك. ورحل عاشور الأدهم للاتحاد والخبير محمود عبد الحكيم للإنتاج الحربي.

فيما لم يتعاقد العميد حسام حسن مدرب الفريق مع أسماء كبيرة في سوق الانتقالات وفضل التعاقد مع مواهب صغيرة وتصعيد ناشئين من الفريق.

ويعتبر رمزي صالح حارس الأهلي السابق وسعيد مراد لاعب المقاصة أبرز المنضمين للفريق.

أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع للمصري موسما بهذا الشكل الرائع في ظل افتقاده لنجم يعول عليه وكون الفريق يتم بناؤه للمستقبل وليس للمنافسة الآن. لكن العميد كان له رأي آخر وفي وقت قياسي صنع توليفة من اللاعبين صغار السن والخبرة تقدم مستويات رائعة حتى الآن.

وكان حسام حسن قد صرح مؤخرًا لـFilgoal.com عن طموح الفريق وأهداف هذا الموسم وقال: "هدفنا واضح هذا الموسم، وهو إنهاء الدوري في أحد المراكز الأربعة الأوائل في جدول الترتيب، ولكن في الأساس فإن مهمتنا هي ضمان التواجد في منطقة جيدة من الترتيب".

وبعد تصدره للمسابقة الأسبوع الماضي بعد مباراة الإسماعيلي للمرة الأولى صرح العميد "لابد أن نكون هادئين، نحن نكون فريقا جديدا للمصري. اللاعبون سيصبح لهم شأنا ومكانة كبيرة في الكرة المصرية. نسير بهدوء والدوري مازال طويلا".

وأضاف "ما أريد قوله إن الفريق الذي يعمل بشكل سليم سيستمر في المنافسة. والرائع اليوم هو الإصرار على الفوز، كنا خسرنا في وقت قاتل في مباراة سابقة. لكن تداركنا الأمر اليوم".

يلعب حسام حسن شأنه شأن أغلب مدربي الدوري المصري الآن بخطة ٤-٢-٣-١.

يعتمد على رباعي دفاعي ثابت هم أسامة العزب وطارق خطاب ومحمد مجدي الجمل وأحمد أيمن منصور وخلفهم الحارس المخضرم رمزي صالح.

ثم يأتي خماسي وسط هو السيد عبد العال ومحمد مسعد وأحمد كابوريا ومحمد أشرف وأحمد ياسر أو البوركيني موسى داو. وأمامهم مهاجم وحيد هو أحمد رؤوف.

دكة بدلا الفريق قوية بتواجد الهداف أحمد جمعة وسعيد مراد ومحمد رفاعي "ويا" وأحمد العجوز.

سجل المصري 20 هدفا في مبارياته بمعدل 1.7 هدف في المباراة وهجومه هو الرابع في الدوري من حيث القوة.

ويتصدر هدافوه مهاجمه أحمد رؤوف بستة أهداف يليه أحمد جمعة بخمسة أهداف ثم المدافع محمد مجدي الجمل صاحب الثلاثة أهداف.

فيما تلقى الفريق 12 هدف بمعدل هدف كل مباراة.

يعتمد المصري بشكل كبير على أطرافه وظهيريه وخصوصا الجهة اليمنى بعرضيات الظهير الأيمن أسامة العزب المتقنة واختراقات أحمد كابوريا الجناح الأيمن.

كما يتميز الفريق هذا الموسم بميزتين واضحتين، أولهما العودة من وضعية التأخر في النتيجة إذ نجح المصري في الفوز أو التعادل بعد التأخر هذا الموسم 4 مرات كانت أمام (بتروجت، المقاصة، حرس الحدود، الداخلية)

وثانيهما الأهداف القاتلة التي يسجلها الفريق، فالمصري هذا الموسم هو أكثر فريق سجل أهدافا في آخر خمس دقائق من المباراة بمعدل سبعة أهداف كانت أمام (بتروجت، المقاصة، حرس الحدود، وادي دجلة، أسوان، المقاولون، الإسماعيلي).

الداخلية:

لعب الفريق 13 مباراة فاز بـ6 وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة كانت أمام الزمالك.

في بداية الموسم فقد الفريق مهاجمه وهداف الدوري حسام باولو وصانع ألعابه المميز أحمد تمساح الذين انتقلا لسموحة بدون مقابل بعد انتهاء عقديهما. وتوقع الجميع للفريق الذي المرتبة الـ12 في الموسم الماضي أن يمر بموسم سيء لكن علاء عبد العال مدرب الفريق كان له رأي آخر.

تعاقد الفريق مع عدة لاعبين كان أبرزهم الظهير الأيمن رجب بكار من إنبي وإسلام عبد النعيم ومحمد ماجد "أونوش" من سموحة وعمرو مرعي مهاجم وادي دجلة ومحمد جمال "تريكة" ناشئ الترسانة السابق والمعار من الزمالك.

وكان الداخلية قد تصدر الدوري حتى الأسبوع السادس وأجرى Filgoal.com وقتها حوارا مع المدرب علاء عبد العال فسر فيه سبب تألق فريقه وقال: "عنصر الاستقرار كان هاما للغاية فضلا عن خوض الفريق فترة إعداد جيدة استطعنا خلالها أن نضع أهدافنا واسلوب الوصول لها بقدر يتناسب مع إمكانيات اللاعبين."

وعن قدرة الفريق على المنافسة قال عبد العال: " إذا توفر المناخ العادل سواء في التحكيم أو الإعلام، اعتقد أننا نصبح وقتها قادرين على المنافسة."

يلعب الفريق بخطة ٤-٢-٣-١ ويعتمد علاء عبد العال على رباعي دفاعي قوي مستقر منذ بداية الموسم متمثل في رجب بكار وجهاد جنيدي ورشاد فاروق قائد الفريق وعاصم سعيد وخلفهم الحارس محمود الغرباوي.

ويلعب أمامهم بثنائي ارتكاز هم فريد شوقي والنيجيري إيمانويل كاربوجي وأمامهم ثلاثي هجومي مميز هم البوركيني سيريل بيالا وأونوش هداف الفريق بـ3 أهداف ومحمد جمال تريكة أو عامر صبري خلف مهاجم وحيد في الأغلب هو عمرو مرعي.

ويعول الفريق على جبهته اليمنى بقيادة رجب بكار وأمامه أونوش المميزان بالسرعة والمهارة بالإضافة لبيالا في اليسار وقوة إيمانويل في استخلاص الكرات في وسط الملعب.

يتميز الفريق بالصلابة الدفاعية التي جعلته يستقبل عشرة أهداف فقط في الدوري حتى الآن يتمتع لاعبوه بلا مركزية تمكنهم من أداء أكثر من دور في الملعب فيما يعيبه الضعف الهجومي نسبيا والذي نتج عنه تسجيل 16 هدف في 13 مباراة بمعدل 1.1 هدف في المباراة وضعف دكة البدلاء.