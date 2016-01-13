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علاء عبد العال لـ في الجول: إدارة الداخلية رفضت رحيلي لإنبي.. وهناك فرصة أخرى

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علاء عبد العال لـ في الجول: إدارة الداخلية رفضت رحيلي لإنبي.. وهناك فرصة أخرى علاء عبد العال لـ في الجول: إدارة الداخلية رفضت رحيلي لإنبي.. وهناك فرصة أخرى

أكد علاء عبد العال المدير الفني للداخلية أن إدارة ناديه رفضت رحيله خلال الفترة الجارية من أجل تولي مسؤولية القيادة الفنية لإنبي خلفا لهاني رمزي.

وكان هاني رمزي قد قدم استقالته من تدريب إنبي قبل عدة أيام عقب الهزيمة من الزمالك بهدف دون رد.

ودخل إنبي في مفاوضات مع علاء عبد العال لكن إدارة الداخلية رفضت رحيله ليقرر البقاء مع فريقه.

وتحدث مدرب الداخلية لـFilGoal.com قائلا:"إدارة الداخلية أبلغتني برفضها لرحيلي عن الفريق وأنا تقبلت ذلك الأمر".

وأضاف"الداخلية هو فريقي فقد قمت ببنائه والآن نسير بشكل جيد في مسابقة الدوري".

وأكمل"شرف كبير بالطبع أن أتولى مسؤولية تدريب فريق كبير مثل إنبي، لكن احترمت تمسك إدارة الداخلية بي".

وواصل حديثه موجها رسالة لإدارة إنبي"شكرا على اهتمامكم بالتعاقد معي".

وأتم"تعاقدي مع الداخلية ينتهي بنهاية الموسم الجاري وإن أراد إنبي التعاقد معي حينها فسيكون هذا أمر جيد".

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