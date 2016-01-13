السيطرة على حريق بشارع الاستقلال في الشارقة

تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق شب في مدخنة أحد المطاعم في شارع الاستقلال بمدينة الشارقة مساء اليوم ، حيث امتدت النيران الى واجهة المبنى الذي يوجد فيه المطعم.

واضطرت فرق الدفاع المدني وشرطة الشارقة الى اخلاء المبنى خوفا على سلامة السكان، ولم يسفر الحريق عن اية اصابات بشرية، ولكن هناك 4 اشخاص تعرضوا إلى الاختناق البسيط ،وتمت معالجتهم في مكان الحادث.

وأوضح العميد عبدالله سعيد السويدي مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة ان غرفة العمليات تلقت في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء بلاغا بوقوع حريق كبير في احدى البنايات بشارع الاستقلال، حيث تحركت على الفور عدة فرق من مراكز الادارة، وسمنان الى مكان الحادث، بالاضافة الى مركبات صهاريج المياه، وسيارات الاسعاف.

وأشار إلى انه من المعاينة الاولية تبين أن الحريق بدأ من مدخنة احد المطاعم اسفل البناية المذكورة، وبفعل الرياح امتدت النيران الى واجهة المبنى، مما ادى الى احتراق شقة بأكملها، موضحا ان فرق الدفاع المدني اسرعت إلى اخلاء المبنى المكون من 5 طوابق من السكان، وبالرغم من ذلك حدث اختناق بسيط لأربع اشخاص من سكان البناية، تمت معالجتهم في مكان الحادث.

كما شاركت في عملية اطفاء الحريق فرق من ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث اغلقت جميع المداخل والمخارج للمبنى، لاتاحة المجال لسيارات الدفاع المدني وصهاريج المياه الدخول الى الموقع بدون عوائق، كما تم منع اقتراب الافراد الذين تجمعوا لمشاهدة الحريق.