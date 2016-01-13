صور|نقل الحبوب من ميناء دمياط عن طريق نهر النيل

وصل إلى ميناء دمياط فى الثانية من ظهر اليوم 6 صنادل نهرية على ثلاثة رحلات كل رحلة 2 صندل، حمولة 650 طنا للصندلين الدافع والمدفوع، وتم رباط ومعاينة الصنادل.

وذكرت الوزارة فى بيان لها، أن نسبة النقل النهرى صفر فى نقل البضائع الذى يعتمد على الشاحنات بالكامل، مما أدى إلى انهيار الطرق المصرية، واحتياجها إلى 6 مليارات جنية سنويا للصيانة .

من جانبه أكد اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه سوف يتم فى صباح غد، تحميل الصنادل بالحبوب بإجمالى 650 × 3 = 1950 طنا للرحلة الواحدة وهو ما يوازى حمولة 33 شاحنة نقل وما يوازى قطارا ونصف حمولة 1200 طن للقطار الواحد .

وأعلن وزير النقل الدكتور سعد الجيوشى فى وقت سابق استهداف الوزارة الوصول إلى 30 % من نسبة نقل البضائع بالسكة الحديد ونهر النيل.