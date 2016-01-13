انتبه.. الإغماء فجأة والتاريخ العائلى ينذران بالموت المفاجئ

تجد بعض المحيطين بك أحيانا يموتون بشكل مفاجئ دون سبب مرضى، وهذا بالطبع يثير اهتمامك، ولذا ننبهك فى السطور التالية ببعض العلامات التى تنذر بوجود مشكلة ما قد تعرضك لـ"الموت المفاجئ".

يقول تقرير نشره الموقع الطبى الأمريكى "mayo clinic" : فى كثير من الأحيان تحدث الوفيات المفاجئة بين الشباب، والواقع أن هناك بعض الأعراض لم ينتبه إليها البعض وتعد بمثابة ناقوس خطر للموت المفاجئ وأبرزها:

- الإغماء المفاجئ: يحدث أثناء ممارسة النشاط البدنى، يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة فى القلب، وعند التعرض للإغماء المفاجئ خلال ممارسة الرياضة يجب استشارة الطبيب المختص وإجراء الفحوصات اللازمة لتجنب أى مضاعفات.

- ضيق تنفس أو ألم فى الصدر: هذا العرض ليس شائعا ويمكن أن يكون دليلا على مشاكل صحية أخرى مثل الربو.

ووفقا للتقرير فيجب الانتباه لوجود تاريخ عائلى للموت المفاجئ باعتباره علامة تحذير رئيسية للوفيات المفاجئة قبل سن الـ50، وبالتالى من الضرورى الاهتمام بالصحة وإجراء الفحوصات فى حالة وجود تاريخ عائلى، لتجنب التعرض للموت المفاجئ باكتشاف الإصابة بأمراض وراثية أو مشاكل فى القلب.