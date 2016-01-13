تقرير في الجول - الهولندي الذي فقده جارسيا فتحطمت طريقته

رحل رودي جارسيا عن روما والدوري الإيطالي بعد بداية قوية في موسم 2013-2014 ثم تراجع طفيف في الموسم الذي تلاه ثم تراجع أكثر في هذا الموسم.

وعابت الجماهير على جارسيا وطريقة لعبه 4-3-3 الهجومية والتي تعتمد على الإندفاع الهجومي سواء من الأطراف أو من لاعبي الوسط وهو ما أثر على نتائج الفريق وأبعدهم عن الكثير من النقاط بسبب هشاشة الدفاع.

ولكن ما يهاجم به جارسيا الآن كان هو محل إعجاب الجماهير والنقاد في بدايات مسيرته وتحديدا في الموسم الأول والذي كان فيه الجميع منبهرا بأداء جيالوروسو وعبقرية الفرنسي الفذ في إدخاله للكرة الهجومية الشاملة إلى الدوري الإيطالي.

ماذا تغير؟

الإجابة في اسم لاعب واحد فقط.. وهو الهولندي كيفين ستروتمان والذي كان هو محور أداء وخطة روما في بداية مسيرة جارسيا وحوله كان بناء الفريق.

وكان ستروتمان يلعب على دائرة المنتصف في خط الوسط فهو حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم وأول من ينقض على الكرة عندما تكون مع الخصم لإسترجاعها لصالح روما وبدء هجمة جديدة مع مهام بسد الثغرات خلف زملائه المندفعين للهجوم مما كان يسهل مهامهم الهجومية والدفاعية إضافة إلى مهام هجومية أخرى للاعب نفسه.

لذلك كان روما متفوقا فلإحراز هدف يجب عليك أولا المرور من ستروتمان قبل أن تواجه الدفاع ولمنع روما من التسجيل يجب عليك إيقاف ستروتمان وبيانيتش وفلورينزي وجيرفينيو وتوتي، فروما كان يسجل من أي مكان وبأي طريقة مع جارسيا.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فستروتمان تعرض لإصابة قوية في منتصف الموسم الأول له مع روما ليبدأ التراجع داخل الفريق على مدار موسمين غابهم الهولندي صاحب الـ25 عاما عن خط وسط الفريق بدون إيجاد بديل قادر على القيام بدوره بشكل فعال.

ولعب ستروتمان مع روما جارسيا 36 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 9 وهو الإرتكاز الدفاعي في التشكيلة ولم يخسر روما سوى 3 مباريات بوجود ستروتمان في أرضية الملعب مرة أمام يوفنتوس ومرتين أمام نابولي فقط.

وكانت نسبة هزائم جارسيا وروما عندما يكون ستروتمان في الملعب هي 8% فقط بينما بغيابه كانت نسبة الهزائم هي 24%.

وبغياب ستروتمان أصبحت خطط جارسيا كلها بدون فائدة ترجى منها وأصبحت الأخطاء الدفاعية والعشوائية هي سيدة الموقف في فريق العاصمة روما ليرحل في النهاية جارسيا غير مأسوفا عليه من الجماهير ويظل ستروتمان للعام الثاني على التوالي على سرير المشفى يتلقى العلاج.