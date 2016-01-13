دفاع المستريح: المحكمة وافقت على زيارتى لموكلى بطرة لتسوية مديونيته

قال المحامى ضياء الدين الجراحى دفاع رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح" المتهم بتوظيف أموال آلاف من المواطنين، إنه حصل على تصريح بزيارة موكله فى محبسه يوم الاثنين المقبل.

وأضاف أنه طلب من هيئة المحكمة فى الجلسة الأخيرة التى انعقدت داخل المحكمة الاقتصادية، الموافقة على زيارة المستريح من أجل تسوية مسألة مديونيته والتنسيق معه فى عملية إعادة أموال المواطنين، عقب رفض النيابة العامة تلك الزيارة رغم تكرار الطلب عدة مرات، مشيرا إلى أن المستريح تم نقله من سجن القناطر إلى ليمان طرة.