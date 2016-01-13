بالصور.."دور المحليات فى الإصلاح الإدارى"ندوة بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية

قالت عواطف أندراوس مدير عام المجمع الإعلامى بالإسماعيلية، إن المجمع نظم اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الكبرى لقاءً موسعًا، تحت عنوان دور المحليات فى الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، وإشراف الدكتور ناجى الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء، وبمشاركة 100 من العاملين بالأجهزة الشعبية والتنفيذية والأحياء الثلاثة ومدن وقرى المحافظة وإعلاميين، وأعدت الندوة إيناس يوسف كبير الأخصائيين بالمجمع الإعلامى.

وأضافت أندراوس، فى تصريحات لها، أن المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، تحدث عن كيفية الوصول إلى جهاز إدارى قوى وفعال قادر على مواكبة التغيير يقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم، مطالبًا بضرورة تطوير الخدمات الحكومية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لرفع كفاءة الجهاز الإدارى وتنمية وتدريب الموارد البشرية لخلق جيل جديد من القيادات الإدارية الواعية بمفاهيم الإدارة الحديثة.



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منصة الندوة



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جانب من المشاركين



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السكرتير العام أثناء كلمته



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أندراوس تقدم الندوة



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العاملون بالأجهزة المحلية



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جانب آخر من موظفى المحليات



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المشاركون فى ندوة المحليات