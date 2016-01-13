أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.."دور المحليات فى الإصلاح الإدارى"ندوة بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية

Google+ Print
قالت عواطف أندراوس مدير عام المجمع الإعلامى بالإسماعيلية، إن المجمع نظم اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الكبرى لقاءً موسعًا، تحت عنوان دور المحليات فى الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، وإشراف الدكتور ناجى الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء، وبمشاركة 100 من العاملين بالأجهزة الشعبية والتنفيذية والأحياء الثلاثة ومدن وقرى المحافظة وإعلاميين، وأعدت الندوة إيناس يوسف كبير الأخصائيين بالمجمع الإعلامى.

وأضافت أندراوس، فى تصريحات لها، أن المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، تحدث عن كيفية الوصول إلى جهاز إدارى قوى وفعال قادر على مواكبة التغيير يقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم، مطالبًا بضرورة تطوير الخدمات الحكومية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لرفع كفاءة الجهاز الإدارى وتنمية وتدريب الموارد البشرية لخلق جيل جديد من القيادات الإدارية الواعية بمفاهيم الإدارة الحديثة.

منصة الندوة -اليوم السابع -1 -2016
>

منصة الندوة

جانب من المشاركين -اليوم السابع -1 -2016
>

جانب من المشاركين

السكرتير العام أثناء كلمته -اليوم السابع -1 -2016
>

السكرتير العام أثناء كلمته

أندراوس تقدم الندوة -اليوم السابع -1 -2016
>

أندراوس تقدم الندوة

العاملون بالأجهزة المحلية -اليوم السابع -1 -2016
>

العاملون بالأجهزة المحلية

جانب آخر من موظفى المحليات -اليوم السابع -1 -2016
>

جانب آخر من موظفى المحليات

المشاركون فى ندوة المحليات -اليوم السابع -1 -2016
>

المشاركون فى ندوة المحليات


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365