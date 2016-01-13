اعمله كمادات لعلاج الجيوب الأنفية.. الأناناس مش للأكل بس

الأناناس لتخفيف آلام الجيوب الأنفية..

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استشارة الطبيب للطرق الطبيعية فى علاج الجيوب الأنفية..

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تستحوذ مشكلات الجىوب الأنفية على نسبة كبيرة بين الآلام التى تصيبنا فى فصل الشتاء، نظرا لبرودة الطقس، وقد يلجأ البعض إلى استخدام المضادات الحيوية لتكون عاملا مساعدا للتخلص من الآلام.بينما هناك مواد طبيعية أشار إليها المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية للموقع الأمريكى "everyday health" تكون بوابة أخرى لإغاثتك من الآلام الحارقة التى تنتج عن التهاب الجيوب الأنفية، ومن بين هذه المواد "الأناناس" حيث يحتوى على بروتين "بروميلين" المستخدم فى علاج التورم، ويمكن الاستفادة منه فى تقليل تورم الممرات الأنفية.وينصح الدكتور "روبرت جراهام" أستاذ مساعد فى كلية "هوفسترا نورث شور" طبيب الباطنة فى مستشفى "لينوكس هيل" فى مدينة نيويورك، ويقول: "بعد استشارة الطبىب يمكن أن نقوم بعمل أقنعة طبيعية من الأناناس على الأنف، لتقليل التورم ومنه تخفيف الآلام الناتجة عنه".

ويضيف: "استشارة الطبيب هنا واجبة حتى لا يتفاعل بروتين "البروميلين" مع الأدوية التى يتناولها المريض أثناء إصابته بنزلات البرد فى الشتاء".

التوابل اختيار آخر لعلاج الجيوب الأنفية

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وهناك طريقة أخرى يمكن أن تستفيد منها النساء أثناء قيامهن بتحضير الطعام، وهى إضافة التوابل التالية إلى الأطعمة الخاصة بها مثل الخردل، الفلفل الحار، الكارى، والفجل واستنشاق البخار الناتج عنها لتساعد على فتح الممرات الأنفية.

ويقول "جراهام": "مشكلة الجيوب الأنفية تسبب السعال وآلاما فى الوجه، ويصل مدة الألم فيه إلى أربعة أسابيع، وهناك بعض الحالات يصل معها الأمر إلى شهر، وقد تتحول إلى مرض مزمن للفرد.