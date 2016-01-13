صور| مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وشركة «استمارات» الإماراتية لأنظمة تقنية المعلومات

شهد اليوم الأربعاء، سعد الجيوشي وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل، وشركة «استمارات» لأنظمة تقنية المعلومات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول الالكترونية في المنطقة العربية، وذلك في المجالات المختلفة للتطبيقات الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

ووقع عن الجانب المصري، الدكتور ماجد سلطان، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وعن الجانب الاماراتي خميس بن سالم السويدي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار خطط التنمية القومية للحكومة المصرية، والذى يحقق بدوره التنسيق والتكامل والربط بين قطاع النقل وكافة القطاعات الأخرى، وحرص وزارة النقل على تلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل البري والنهري والبحري من خلال السكك الحديدية والطرق والكباري والنقل النهري والبحري و الاطلاع على آخر ما توصل إليه العلم فى مجال النقل الأمن وإتباع أحدث النظم التكنولوجية الذكية وتطبيقاتها بقطاعاتها المختلفة .

وقال وزير النقل، إن مذكرة التفاهم تشتمل على تحديد مجالات التعاون المشتركة في “تبادل ونقل الخبرات والمعرفة الفنية في مجالات تطوير وتنفيذ تقديم الخدمات الإلكترونية، ونظم إدارة وتأمين النقل والطرق الذكية، الدراسات، البحث العلمي والابتكار والاستثمار بواقع المشاركة في الإيرادات ومباشرة إدارة وتنفيذ مشروعات إدارة وتأمين الطرق باستخدام التقنيات التكنولوجية والالكترونية والخدمات الحديثة بما يخدم ويحقق أهداف خطة التنمية الحكومية بجمهورية مصر العربية وفق ما يتم الاتفاق عليه بين فرق العمل المشتركة التي ستشكل وفق هذه الاتفاقية وإمكانية تبادل الوسائط، التطبيقات الإلكترونية، الدراسات، التقارير، الإصدارات والأبحاث الصادرة المتوفرة لدي الطرفين في مجالات الاهتمام المشترك وتقديم كافة الاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك في تنظيم اللقاءات العلمية والمؤتمرات، الندوات، الدورات التدريبية، وورش العمل، وتبادل الزيارات ودعوة منتسبي الطرفين للحضور طبقاً للأنظمة المتبعة لدي كلا الطرفين ومجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها بينهما ضمن الاطار العام لمذكرة التفاهم”.

من جانبه، أوضح ماجد سلطان، أنه سيتم تطبيق مذكرة التفاهم من خلال فريقي عمل من الطرفين برئاسة الممثلين الفنيين وإقرار خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المشتركة وتحدد مساهمة كل طرف بكل نشاط.