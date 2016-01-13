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حبس اثنين بتهمة التسبب فى انهيار عقار منيا القمح بالشرقية ووفاة 9 أشخاص

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حبس اثنين بتهمة التسبب فى انهيار عقار منيا القمح بالشرقية ووفاة 9 أشخاص حبس اثنين بتهمة التسبب فى انهيار عقار منيا القمح بالشرقية ووفاة 9 أشخاص

قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إسلام حشيش، بإشراف المستشار أحمد الفقى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس “عزيز.م” المهندس المشرف على قطعة الأرض المجاورة للعقار المنهار بمدينة منيا القمح، و”هانى.م.ج” قائد الحفار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى يباشرها أحمد البوشى مدير نيابة منيا القمح.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل الخطأ ، الذى أودى بحياة أكثر من 9 أشخاص وإصابة أكثر من 7 آخرين. وكان اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بانهيار عقار مكون من 6 طوابق بإجمالى 12 شقة، وذلك أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة منيا القمح مما ادى الى وفاة 9 واصاابة 7.

 

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