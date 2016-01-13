وزير الشباب يتوجه إلى دبي لحضور احتفال جهاز الإبداع الرياضى

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، متوجها إلى دبي للمشاركة فى حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ “محمد بن راشد” للإبداع الرياضى فى دورتها السابقة، والتى تبدأ الخميس تلبية لدعوة من مجلس دبي الرياضى .

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل، تكريم عدة شخصيات وأجهزة من بيننها جهاز الرياضة للقوات المسلحة المصرية “المؤسسة العربية”، وذلك لإطلاق مبادرة تهدف لإعداد الأبطال الرياضيين لتمثيل الدولة، تحمل اسم طريق الموهوبين إلى منصات التتويج الأولمبية وتكريم اللاعب “إيهاب عبد الرحمن” “الرياضى العربى”، لحصوله على الميدالية الفضية لرمى الرمح فى بطولة العالم لألعاب القوى 2015 بالصين .

وكان مجلس أمناء جائزة “محمد بن راشد آل مكتوم” للإبداع الرياضى، أعلن عن أسماء الفائزين فى الفئات الـ20 للدورة السابعة للجائزة، حيث تضم قائمة أبرز المكرمين، كل من الأميرة “هيا بنت الحسين”حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والأمير” نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود” .