أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العبادى يعلن اعتقال مجموعة من المتورطين فى هجوم بغداد

Google+ Print
العبادى يعلن اعتقال مجموعة من المتورطين فى هجوم بغداد العبادى يعلن اعتقال مجموعة من المتورطين فى هجوم بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الاربعاء عن اعتقال مجموعة من المتورطين فى هجوم أدى إلى مقتل 12 شخصا فى بغداد قبل يومين.

وتم الهجوم الذى أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، بتفجيرات وإطلاق عيارات نارية واحتجاز رهائن فى شرق بغداد.

وقال العبادى فى بيان أصدره مكتبه أن الأجهزة الاستخبارية ألقت القبض على "عصابة إرهابية" متورطة بتفجير "بغداد الجديدة" فى إشارة إلى مكان وقوع التفجير.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل حول العملية الإستخبارية كما لم يحدد دور المتورطين فى الهجوم.

ولم ينج أى من المسلحين الذين نفذوا الهجوم مباشرة.

يسيطر تنظيم داعش على مناطق شاسعة شمال وغرب بغداد منذ يونيو 2014، إلا أن قوات الأمن العراقية انزلت بالتنظيم خسائر جسيمة منذ ذلك الوقت.

ولا يزال التنظيم يسيطر على مناطق واسعة غرب العراق كما يشن هجمات متكررة فى بغداد وغيرها من المناطق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365