العبادى يعلن اعتقال مجموعة من المتورطين فى هجوم بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الاربعاء عن اعتقال مجموعة من المتورطين فى هجوم أدى إلى مقتل 12 شخصا فى بغداد قبل يومين.

وتم الهجوم الذى أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، بتفجيرات وإطلاق عيارات نارية واحتجاز رهائن فى شرق بغداد.

وقال العبادى فى بيان أصدره مكتبه أن الأجهزة الاستخبارية ألقت القبض على "عصابة إرهابية" متورطة بتفجير "بغداد الجديدة" فى إشارة إلى مكان وقوع التفجير.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل حول العملية الإستخبارية كما لم يحدد دور المتورطين فى الهجوم.

ولم ينج أى من المسلحين الذين نفذوا الهجوم مباشرة.

يسيطر تنظيم داعش على مناطق شاسعة شمال وغرب بغداد منذ يونيو 2014، إلا أن قوات الأمن العراقية انزلت بالتنظيم خسائر جسيمة منذ ذلك الوقت.

ولا يزال التنظيم يسيطر على مناطق واسعة غرب العراق كما يشن هجمات متكررة فى بغداد وغيرها من المناطق.

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