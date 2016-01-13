مركز الملك سلمان يكسر حصار تعز ويرسل 40 طنا من المساعدات الطبية والغذائية

استجاب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنداءات الاستغاثة من النساء والثكالى والأطفال والمحاصرين فى تعز جراء الظروف التى يعانيها سكان هذه المحافظة وانعدام متطلبات الحياة الأساسية التى تكفل لهم العيش الكريم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء، أنه بعد تخطيط عميق وتنسيق دقيق من الجهات المختصة بالمملكة تم إيصال المساعدات الطبية والإغاثة للمحاصرين فى مدينة تعز، خاصة فى الأحياء المحاصرة والمناطق الوعرة، من خلال عمليات إنزال 40 طناً من المساعدات الطبية والإغاثية بالإسقاط الجوى وصلت معظمها لنقاط الإنزال المحددة بدقة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، فى تصريح صحفى، أن قوات التحالف قامت بإسقاط أربعين طناً من الأدوية الخاصة بالأطفال والمضادات الحيوية والمحاليل الطبية والمواد الغذائية الجافة لتأتي هذه العملية لكسر الحصار المفروض على أجزاء من محافظة تعز لتصل إلى المنكوبين هناك، حيث تشير المعلومات إلى تردى الوضع الإنسانى والافتقار إلى المواد الأساسية.