إعادة محمد بديع لمحبسه بعد إجراء عملية "الفتاق" بقصر العينى واستقرار حالته

أكدت مصادر طبية من داخل قصر العينى التابع لجامعة القاهرة، نقل الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان إلى محسبه، اليوم، بعد استقرار حالته وإجراء عملية جراحية له "فتاق" فى مستشفى قصر العينى، وسط حراسة مشددة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المرشد خرج مع أحد الأطباء لتوصيله إلى مقر السجن، للاطمئنان على حالته الصحية.

كانت النيابة العامة، قد أصدرت فى 11 يوليو 2013 أمرا بضبط وإحضار د. محمد بديع للتحقيق معه فى تهمة التحريض على الاشتباكات التى وقعت حول دار الحرس الجمهورى، وحُكم عليه بالإعدام يوم 24 مارس 2014، كما حكم عليه بالإعدام فى قضية أخرى يوم 19 يونيو 2014.

استقرار حالة "بديع" عقب إجراء عملية "الفتاق" وإعادته لمحبسه خلال أيام

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