حبس مهندس وقائد حفار لتسببهما فى انهيار عقار الشرقية ووفاة 9 أشخاص

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل الخطأ المشدد، الذى أودى بحياة أكثر من 9 أشخاص وإصابة أكثر من 7 آخرين.
وكان اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بانهيار عقار مكون من 6 طوابق بإجمالى 12 شقة، وذلك أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة منيا القمح .
وتم انتشال 9 جثث لكل من "رحمة محمد عيداروس" 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، وشقيقتها "رحمة" 8 سنوات و"أحمد ماهر" 7 سنوات و"هدى أبو الفتوح الهوارى"، 60 سنة، و"أمل محمد عبد الحميد عيداروس"، 17 سنة طالبة بالصف الأول، و"ملك محمد عبد المجيد" 8 سنوات، و"أمنية محمد عبد الرحمن"، 11 سنة، و"مشيرة أمين السيد عطوة" 42 سنة، و"أحمد عبد الرحمن" 17 سنة، كما تم إصابة 7 أشخاص من سكان العقار، وبذلك يكون قد تم استخراج جثث جميع الضحايا .
وتبين قيام أحد جيران العقار المنهار ببناء عقار على قطعة أرض مجاورة، وتسببت أعمال الحفر فى انهيار العقار، حيث قام المهندس بالحفر 6 أمتار زيادة عن الحفر المطلوب، فيما استدعت النيابة مالك الأرض للتحقيق معه.
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