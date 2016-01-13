حبس مهندس وقائد حفار لتسببهما فى انهيار عقار الشرقية ووفاة 9 أشخاص

قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إسلام حشيش، بإشراف المستشار أحمد الفقى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس "عزيز.م" المهندس المشرف على قطعة الأرض المجاورة للعقار المنهار بمدينة منيا القمح، و"هانى.م.ج" قائد الحفار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى يباشرها أحمد البوشى مدير نيابة منيا القمح.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل الخطأ المشدد، الذى أودى بحياة أكثر من 9 أشخاص وإصابة أكثر من 7 آخرين.

وكان اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بانهيار عقار مكون من 6 طوابق بإجمالى 12 شقة، وذلك أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة منيا القمح .

وتم انتشال 9 جثث لكل من "رحمة محمد عيداروس" 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، وشقيقتها "رحمة" 8 سنوات و"أحمد ماهر" 7 سنوات و"هدى أبو الفتوح الهوارى"، 60 سنة، و"أمل محمد عبد الحميد عيداروس"، 17 سنة طالبة بالصف الأول، و"ملك محمد عبد المجيد" 8 سنوات، و"أمنية محمد عبد الرحمن"، 11 سنة، و"مشيرة أمين السيد عطوة" 42 سنة، و"أحمد عبد الرحمن" 17 سنة، كما تم إصابة 7 أشخاص من سكان العقار، وبذلك يكون قد تم استخراج جثث جميع الضحايا .

وتبين قيام أحد جيران العقار المنهار ببناء عقار على قطعة أرض مجاورة، وتسببت أعمال الحفر فى انهيار العقار، حيث قام المهندس بالحفر 6 أمتار زيادة عن الحفر المطلوب، فيما استدعت النيابة مالك الأرض للتحقيق معه.

انتشال جثة طفلة أسفل أنقاض عقار الشرقية المنهار

>

لليوم الثالث.. الدفاع المدنى يواصل جهوده لرفع أنفاض عقار الشرقية