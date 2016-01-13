ميرور - أرسنال سيتعاقد مع النني وقد يفقده لمدة عام!

سيعلن أرسنال التعاقد مع محمد النني لاعب وسط أرسنال خلال ساعات، لكنه يواجه خطر فقدانه لمدة عام بسبب الخدمة العسكرية.

النني وصل إلى لندن صباح الأربعاء ويتواجد حاليا في مركز تدريب أرسنال بمنطقة كولني، ويستعد للظهور إعلاميا كلاعب في أرسنال مساء الأربعاء أو صباح الخميس.

سكاي: النني في لندن

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن أرسنال يواجه خطر فقدان النني لمدة عام بسبب الخدمة العسكرية، بعدما حل النادي اللندني كل المشاكل المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة الدخول لبريطانيا.

النني المنتسب لأحد المعاهد ليس لديه خيار سوى إنهاء الأمور بشكل ودي مع وزارتي التعليم والدفاع أو البقاء في انجلترا حتى يتجاوز الـ30 عاما لتنتهي مدة تجنيده.

ويأمل المدفعجية في حصول لاعبهم الجديد على تأجيل جديد للخدمة العسكرية مثلما حدث مع محمد صلاح لاعب تشيلسي السابق وروما الحالي، إذ أن الثنائي يحمل تأجيلا من الخدمة العسكرية حتى الآن.

صلاح كان مطلوبا للتجنيد في يوليو 2014 بعدما تم إلغاء انتسابه لأحد المعاهد لعدم حضوره، علما بأن وزارة التعليم العالي منحته استثناء للتقدم للمعهد.

وتدخلت وزارة الشباب والرياضة وقتها وتواصلت مع وزارة التعليم العالي لحل الأزمة التي تابعها الإعلام الأوروبي باهتمام.

وكان خالد عبد العزيز وزير الرياضة قد وعد بحل أزمة النني المتعلقة بالخدمة العسكرية منذ شهر نوفمبر الماضي.

وزير الرياضة يعد بحل أزمة محمد النني

وتمتد الخدمة العسكرية من عمر 18 حتى الـ30 وبالتالي فأن صاحب الـ23 عاما ما زال تحت سن الخدمة العسكرية.