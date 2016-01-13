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تشكيل لجنة من التعليم لإغلاق مدرسة دار المعرفة بكفر الدوار تنفيذا لحكم القضاء

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تشكيل لجنة من التعليم لإغلاق مدرسة دار المعرفة بكفر الدوار تنفيذا لحكم القضاء تشكيل لجنة من التعليم لإغلاق مدرسة دار المعرفة بكفر الدوار تنفيذا لحكم القضاء
أكد المهندس محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تشكيل لجنة موسعة لإغلاق مدرسة دار المعرفة للغات بمدينة كفر الدوار تنفيذا لحكم القضاء الإدارى الذى قضى بذلك لعدم وجود ترخيص.

كما تم تشكيل لجنة لفحص مدارس اللغات بكفر الدوار، والتى أشار إليها حكم القضاء الإدارى،
>مضيفا، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن المدرسة المخالفة لم تحصل على أى موافقات لتشغيلها من التربية والتعليم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع ذلك.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن إغلاق المدرسة لن يتاثر به أحد من تلاميذ المدرسة، حيث سيتم توزيعهم على المدارس المقيدين بها من الأصل أو أقرب مدرسة لمحل إقامتهم.

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