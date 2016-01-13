القبض على ساقطتين تتعرفان على راغبى ممارسة الرذيلة عبر الإنترنت بالجيزة

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، اليوم، الأربعاء، من ضبط ساقطتين بصحبة اثنين خليجيين فى وضع مخل بشقة بمنطقة المهندسين، وكشفت التحريات أن المتهمتين يتواصلان مع راغبى المتعة من خلال برامج التواصل الاجتماعى عبر شبكة الإنترنت، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد بممارسة ساقطتين وهما "ن.ا" و"م.م" للرذيلة مع الراغبين مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وبإعداد كمين لهما تمكن الرائدان محمد سعيد وأحمد أبو السعود من ضبطهما بصحبة اثنين من الخليجين بشقة بمنطقة المهندسين بالعجوزة فى وضع مخل.

وتبين من خلال اعتراف المتهمتين أنهما يتعرفان على راغبى ممارسة الجنس من خلال برامج التواصل الاجتماعى، وأنهما تعرفا على الخليجيين اللذين ضبطا معهما من خلال أحد البرامج عبر الإنترنت، واتفقا على ممارسة الجنس مقابل حصول كل منهما على مبلغ ألف جنيه، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.