ضبط عاطلين بحوزتهما 6 كيلو بانجو و300 قرص مخدر بقنا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد بإشراف اللواء أحمد الخولى ورئاسة المقدم مروان العيسوى رئيس منطقة جنوب الصعيد من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وأقراص مخدرة قبل ترويجها على عملائهما.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد عن قيام "محمد.ع.ع" 28 سنة عاطل، و"مصطفى.ع.م.س" 25 عاطل بجلب كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، تم تشكيل قوة أمنية ضمت المقدم محمد الضبع والرائدين ياسر صقر ووسام حسين، حيث تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما على 6 كيلو بانجو و300 قرص مخدر حال قيامهما بتسليمها لأحد عملائهما بناحية موقف الأقاليم بمدينة قنا، وجار تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.