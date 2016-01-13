استخدامات جديدة للفيمتو ليزر فى علاج مشاكل ضعف النظر

أمراض العيون وضعف النظر تعد من أكثر التخصصات الطبية حساسية وتطلبا لمهارة الطبيب، فالعين تعد من أدق أعضاء جسم الإنسان.إعلان - Ads إعلان - Ads
>منذ سنوات قليلة طرح بالمجال الطبى المتخصص فى علاج مشاكل وأمراض النظر، طريقة علاجية جديدة وهى الفيمتو ليزر، والتى تعد طفرة حقيقة فى علاج أمراض ضعف النظر.
>ويوضح إسماعيل أنه فى السنوات الأخيرة وبعد الاكتشاف العالمى للعالم المصرى أحمد زويل (الفيمتو ثانية) وهى الوحدة الزمنية التى مكنت الأطباء من الاستعانة بها فى العديد من العلاجات، خاصة فى مجال طب العيون وضعف النظر، من هنا ظهرت تقنية الفيمتو ليزر، التى ساهمت فى علاج العديد من أمراض العيون ومشاكل الإبصار بكفاءة ودقة عالية وأهمها زراعة القرنية وعلاج القرنية المخروطية و تصحيح الإبصار.
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>ويوضح أسماعيل أن علاج المياه البيضاء بالفيمتو ليزر تقنية حديثة بدأ تطبيقها خلال العامين السابقين فى مصر، وحققت نجاحا منقطع النظير ولا يقارن بالجراحات التقليدية والمعروفة لإزالة المياه البيضاء والتى تؤثر سلبا على النظر، فهى وسيلة أقل عنفا وأكثر سهولة وأعلى فى نسب نجاحها.
علاج جديد لمشاكل النظر
>منذ سنوات قليلة طرح بالمجال الطبى المتخصص فى علاج مشاكل وأمراض النظر، طريقة علاجية جديدة وهى الفيمتو ليزر، والتى تعد طفرة حقيقة فى علاج أمراض ضعف النظر.
وعن تلك التقنية يقول الدكتور محمود إسماعيل أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الأزهر، إن الفيمو ليزر تعد طفرة طبية ووسيلة آمنة لعلاج مشاكل ضعف النظر، يوضح إسماعيل شارحا دور تلك التقنية فى مجال طب العيون، بأنه قديما كان الاعتماد على الوسائل الجراحية فقط فى علاج مشاكل وأمراض العيون، وهو ما كان يحمل فى طياته فرص أعلى لتعرض المرضى لبعض المضاعفات المصاحبة للجراحة.
استخدامات الفيمتو ليزر فى علاج أمراض النظر
>ويوضح إسماعيل أنه فى السنوات الأخيرة وبعد الاكتشاف العالمى للعالم المصرى أحمد زويل (الفيمتو ثانية) وهى الوحدة الزمنية التى مكنت الأطباء من الاستعانة بها فى العديد من العلاجات، خاصة فى مجال طب العيون وضعف النظر، من هنا ظهرت تقنية الفيمتو ليزر، التى ساهمت فى علاج العديد من أمراض العيون ومشاكل الإبصار بكفاءة ودقة عالية وأهمها زراعة القرنية وعلاج القرنية المخروطية و تصحيح الإبصار.
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الاستخدامات الحديثة للفيمتو ليزر فى علاج مشاكل النظر
>ويوضح أسماعيل أن علاج المياه البيضاء بالفيمتو ليزر تقنية حديثة بدأ تطبيقها خلال العامين السابقين فى مصر، وحققت نجاحا منقطع النظير ولا يقارن بالجراحات التقليدية والمعروفة لإزالة المياه البيضاء والتى تؤثر سلبا على النظر، فهى وسيلة أقل عنفا وأكثر سهولة وأعلى فى نسب نجاحها.