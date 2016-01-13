استخدامات جديدة للفيمتو ليزر فى علاج مشاكل ضعف النظر

علاج جديد لمشاكل النظر

أمراض العيون وضعف النظر تعد من أكثر التخصصات الطبية حساسية وتطلبا لمهارة الطبيب، فالعين تعد من أدق أعضاء جسم الإنسان.>منذ سنوات قليلة طرح بالمجال الطبى المتخصص فى علاج مشاكل وأمراض النظر، طريقة علاجية جديدة وهى الفيمتو ليزر، والتى تعد طفرة حقيقة فى علاج أمراض ضعف النظر.

وعن تلك التقنية يقول الدكتور محمود إسماعيل أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الأزهر، إن الفيمو ليزر تعد طفرة طبية ووسيلة آمنة لعلاج مشاكل ضعف النظر، يوضح إسماعيل شارحا دور تلك التقنية فى مجال طب العيون، بأنه قديما كان الاعتماد على الوسائل الجراحية فقط فى علاج مشاكل وأمراض العيون، وهو ما كان يحمل فى طياته فرص أعلى لتعرض المرضى لبعض المضاعفات المصاحبة للجراحة.

استخدامات الفيمتو ليزر فى علاج أمراض النظر

الاستخدامات الحديثة للفيمتو ليزر فى علاج مشاكل النظر