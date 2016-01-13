سيبك من الخرافات.. دراسة تؤكد: بعد الإجهاض يمكنك الحمل خلال 3شهور بنسبة 71%

تصاب الأم بحزن شديد عندما يحدث لها إجهاض، خاصة لو كان هذا هو الطفل الأول، وتبدأ الهواجس داخل عقلها بأنه يصعب نجاح الحمل التالى بعد الإجهاض بفترة قصيرة.

وهو عكس ما كشفته دراسة جديدة قام بها العلماء من المعهد الوطنى يونيس لصحة الطفل والتنمية البشرية الأمريكى على 1000 زوجة قاموا بعمليات الإجهاض فى وقت مبكر من الحمل، وأظهرت النتائج التى نشرها الموقع البريطانى "ديلى ميل" أن هناك نسبة نجاح الحمل التالى خلال الثلاث شهور الأولى بعد الإجهاض تصل إلى 71%.

ويقول الدكتور "إنريكى سشاسترمان" من المعهد الوطنى يونيس لصحة الطفل والتنمية والبشرية "تخاف النساء من الحمل خلال الأشهر الأولى بعد الإجهاض، نظرا للاعتقادات السائدة التى تشير إلى أهمية ترك وقت كمساحة بين فترة الإجهاض والحمل مرة ثانية، حيث أظهرت البيانات أن النساء اللواتى يحملن من جديد خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد الإجهاض لا تحدث لهن مشكلات صحية وينتج عنه طفل صحى، وهو عكس ما كان معتقد من قبل.

ويضيف: تمت الدراسة على ما يقرب من 1000 زوجة وأظهرت النتائج أن 765 زوجة نجحوا فى الحمل بعد الإجهاض مباشرة، وفى المقابل 233 زوجة نجحوا فى الإنجاب، ولكن بعد فترة أطول من 3 أشهر، ولم يلاحظ أى مضاعفات مرضية مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكر خلال فترة الحمل.