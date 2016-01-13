بالصور .. د. إيناس شلتوت: طفل من كل 7 يتأثر بإصابة أمه بسكر الحمل

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر ورئيس الجمعية العربية لدرسات السكر والميتابولزم، إن واحدا من كل 7 أطفال أمهاتهم أصبن بسكر الحمل معرض للإصابة بمرض السكر من النوع الأول.

وجاء ذلك خلال مشاركة د.إيناس فى ندوة "صحتنا ثروتنا" التى عقدت بالمركز القومى للبحوث، اليوم الأربعاء، وأضافت: نسبة الإصابة بالسكر فى تزايد كبير وتحتل مصر المركز الثامن عالميا، ومن المتوقع أن تصل للمركز السابع بحلول 2040 بإجمالى 1.15 مليون مريض، مشيرة إلى أن نحو 8% من المصريين مصابون بمرحلة ما قبل السكر والتى لا تخلو من مضاعفات المرض.

وتابعت: يؤكد الأطلس الثانوى للاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر إصابة 415 مليون شخص بالمرض على مستوى العالم بمعدل فرد من كل 11، ويتوقع ارتفاع المصابين إلى 642 مليون بحلول 2040 بواقع شخص من كل 10.