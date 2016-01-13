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وليد سليمان لـ في الجول: إصابتي سبب ابتعادي عن مواجهة الداخلية.. وليس أي شيء آخر

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وليد سليمان لـ في الجول: إصابتي سبب ابتعادي عن مواجهة الداخلية.. وليس أي شيء آخر وليد سليمان لـ في الجول: إصابتي سبب ابتعادي عن مواجهة الداخلية.. وليس أي شيء آخر

أكد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي أن غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام الداخلية ليس لأسباب فنية ولكن بسبب إصابته التي لم يستطع الشفاء منها.

ويستعد الأهلي لملاقاة الداخلية يوم الخميس في إطار الجولة 14 من الدوري المصري وشهدت قائمة الفريق غياب وليد سليمان وظهور جون أنطوي لأول مرة بعد فترة كبيرة من عدم تواجده بها (تعرف على قائمة الأهلي).

وتحدث وليد سليمان لـFilGoal.com عقب نهاية مران الأهلي قائلا:"استبعادي من القائمة ليس لأسباب فنية".

وشدد"أعاني من إصابة بالتواء في الكاحل لم أستطع الشفاء منها لذا تم استبعادي من قائمة المباراة".

وشارك وليد سليمان في 10 مباريات من أصل 11 خاضها الأهلي خلال الموسم الجاري وصنع ثلاثة أهداف.

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