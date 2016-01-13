صورة – حازم إمام يظهر في الزمالك لأول مرة بعد رحيل والده

ظهر حازم إمام مدير الكرة بالزمالك لأول مرة في مقر ناديه يوم الأربعاء لحضور المران والمباراة الودية التي أقيمت أمام الخرطوم وذلك بعد وفاة والده حمادة إمام.

وكان حمادة إمام أسطورة الزمالك والكرة المصرية السابق قد وافته المنية يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 72 عاما.

وغاب حازم إمام عن حضور مباراة إنبي الماضية بسبب وفاة والده، ولكنه تواجد يوم الأربعاء لحضور مباراة الخرطوم الودية والمران (طالع تفاصيل المباراة).

ويستعد الزمالك لملاقاة اتحاد الشرطة يوم السبت المقبل في إطار الجولة 14 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 11 مباراة خاضها.