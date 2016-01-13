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آشعة جديدة لوليد سليمان بسبب ' تورم الكاحل '

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آشعة جديدة لوليد سليمان بسبب ' تورم الكاحل ' آشعة جديدة لوليد سليمان بسبب ' تورم الكاحل '

يجري وليد سليمان لاعب النادي الأهلي آشعة على قدمه بعد شكواه من تورم كاحل قدمه خلال مران الفريق الذي أقيم يوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لملاقاة الداخلية يوم الخميس في إطار الجولة الـ14 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

وغاب وليد سليمان عن قائمة مباراة فريقه التي تستعد لملاقاة الداخلية (تعرف على تفاصيل القائمة).

وأكد حاوي النادي الأهلي في تصريحاته لـFilGoal.com أن غيابه عن لقاء الداخلية يأتي بسبب الإصابة وليس لأسباب فنية كما تردد (طالع التفاصيل).

واشتكى اللاعب من تورم كاحله مما جعل الجهاز الطبي بالأهلي يقرر خضوعه لآشعة لمعرفة سبب الإصابة وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

يذكر أن وليد سليمان كان يعاني من إصابة مشابهة قبل لقاء المقاولون العرب الماضي ولم يستطع المشاركة في المباراة أيضا بسببها.

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