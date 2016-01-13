مدرب المحلة يفكر في الاستقالة بسبب ' الهزائم الكثيرة '

عاد جون أنطوي أخيرا لقائمة الأهلي أمام الداخلية بعد فترة غياب طويلة منذ مباراة مصر للمقاصة في الجولة الرابعة للدوري.

كما تم استبعاد حارس المرمى شريف إكرامي من مباراة الأسبوع الـ14 نظرا لإصابته بجرح قطعي في الوجه في المران الأخير اليوم.

وضمت القائمة 20 لاعب هم..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

الدفاع: رامي ربيعة - أحمد حجازي - صبري رحيل - حسين السيد - محمد نجيب - أحمد فتحي - محمد هاني

الوسط: مؤمن زكريا- حسام غالي - أحمد الشيخ – عبد الله السعيد – صالح جمعة - حسام عاشور - رمضان صبحي - أحمد حمدي

الهجوم: عمرو جمال – عماد متعب - جون أنطوي

ويغيب - بجانب إكرامي - ماليك إيفونا للإصابة وسعد سمير لأداء الامتحانات ومحمد حمدي زكي ومحمد حمدي وشريف حازم وأحمد عبد الظاهر وباسم علي وأحمد ربيع الشيخ لأسباب فنية.

كما يغيب وليد سليمان لعدم اكتمال شفاؤه من إصابة الكاحل.