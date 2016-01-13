مدرب المحلة: نعم .. طلبت ضم عمرو جمال وأحمد حسن مكي

أكد محمد فايز المدير الفني لغزل المحلة أنه اشترط على إدارة ناديه ضرورة تدعيم الفريق بلاعبين سوبر.

وقال فايز عبر قناة الحياة 2:"تدعيم الفريق بصفقات جديدة في يناير أمر صعب للغاية، لقلة العناصر الجيدة المتاحة".

وأضاف"أبلغت إدارة النادي بضرورة ضم لاعبين مثل عمرو جمال وأحمد حسن مكي أو بنفس قدراتهم".

وأفصح"طلبت ضم هؤلاء اللاعبين، لعلمي أن إدارة الأهلي والزمالك تفكران بجدية في الاستغناء عنهما".

وأتم"للأسف، كلما أفكر في ضم لاعب هذا الشهر، ينتقل فجأة للأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري".

ولكن على الرغم من ذلك يفكر محمد فايز في الاستقالة من منصبه بسبب كثرة الهزائم التي يتعرض لها الفريق (طالع التفاصيل).