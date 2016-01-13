بالفيديو.. عبور أول سيارة على كوبرى السلام بعد افتتاحه

بدأ منذ قليل عبور اول سيارة بعد تشغيل كوبرى السلام بالقنطرة بصفة رسمية بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء ناصر العاص قائد الجيش الثانى الميدانى واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية.

وقال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية: إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تمت إعادة تشغيل كوبرى السلام تيسيراً على المواطنين ودفع عجلة التنمية شرق وغرب قناة السويس، وبالتنسيق الكامل مع وزير الدفاع والإنتاج الحربى وباقى الجهات المعنية (وزارة الداخلية – وزارة النقل – هيئة قناة السويس – محافظة شمال سيناء – الجهات الرقابية)، وتحقيق كل متطلبات التأمين الفنى والأمنى اللوجيسيتى بعد نجاح التشغيل التجريبى لكوبرى السلام والكوبرى العائم والذى تُقيمه القوات المسلحة فى الكيلو متر 48 ترقيم قناة، فقد تقرر فتح كوبرى السلام لعبور المركبات فى اتجاه واحد من الغرب إلى الشرق وفتح الكوبرى العائم جنوب معدية القنطرة لعبور المواطنين فى اتجاه واحد من الشرق إلى الغرب وفتح الكوبرى العائم جنوب معدية القنطرة لعبور المواطنين فى اتجاه واحد من الشرق إلى الغرب.

ننشر أول صور لتشغيل كوبرى السلام بعد افتتاحه اليوم