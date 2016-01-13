أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو.. عبور أول سيارة على كوبرى السلام بعد افتتاحه

Google+ Print
بالفيديو.. عبور أول سيارة على كوبرى السلام بعد افتتاحه بالفيديو.. عبور أول سيارة على كوبرى السلام بعد افتتاحه
بدأ منذ قليل عبور اول سيارة بعد تشغيل كوبرى السلام بالقنطرة بصفة رسمية بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء ناصر العاص قائد الجيش الثانى الميدانى واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية.

وقال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية: إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تمت إعادة تشغيل كوبرى السلام تيسيراً على المواطنين ودفع عجلة التنمية شرق وغرب قناة السويس، وبالتنسيق الكامل مع وزير الدفاع والإنتاج الحربى وباقى الجهات المعنية (وزارة الداخلية – وزارة النقل – هيئة قناة السويس – محافظة شمال سيناء – الجهات الرقابية)، وتحقيق كل متطلبات التأمين الفنى والأمنى اللوجيسيتى بعد نجاح التشغيل التجريبى لكوبرى السلام والكوبرى العائم والذى تُقيمه القوات المسلحة فى الكيلو متر 48 ترقيم قناة، فقد تقرر فتح كوبرى السلام لعبور المركبات فى اتجاه واحد من الغرب إلى الشرق وفتح الكوبرى العائم جنوب معدية القنطرة لعبور المواطنين فى اتجاه واحد من الشرق إلى الغرب وفتح الكوبرى العائم جنوب معدية القنطرة لعبور المواطنين فى اتجاه واحد من الشرق إلى الغرب.


>ننشر أول صور لتشغيل كوبرى السلام بعد افتتاحه اليوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه