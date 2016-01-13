توزيع كروت الوقود على أصحاب مركبات التوك توك بالدقهلية

عقد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، لقاء مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بنطاق المحافظة، بحضور هناء عبد العزيز وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، وسامية محرز رئيس جهاز بناء وتنمية القرية بوزارة التنمية المحلية، وممثل وزارة المالية والشركة القائمة على تنفيذ مشروع شمول المنظومة الإلكترونية لمركبات التوك توك وحصولها على الوقود.

وقال إمام خلال اللقاء إنه وفقاً لهذه المنظومة تم تقسيم المحافظة إلى 5 مناطق، تضم كل منطقة عدداً من الوحدات المحلية، للمراكز والمدن والأحياء، شملت المنطقة الأولى "مركز المنصورة - حى شرق - حى غرب - مركز طلخا"، والمنطقة الثانية مراكز "نبروه - بلقاس - شربين - جمصة"، والمنطقة الثالثة مراكز "ميت غمر - أجا - السنبلاوين - تمى الأمديد"، بينما شملت المنطقة الرابعة مراكز "دكرنس - منية النصر - بنى عبيد - الكردى - محلة دمنة"، والمنطقة الخامسة مراكز "ميت سلسيل - الجمالية - المطرية - المنزلة".

وأضاف المحافظ أن كل منطقة يتواجد بها مقران للشركة القائمة على المشروع، يحدده رؤساء الوحدات المحلية بكل منطقة بالاتفاق فيما بينهم، تيسيراً على المواطنين أصحاب مركبات التوك توك، والإعلان عن تلك الأماكن والمقرات.

مشيرا إلى تخصيص مسئول كفء، يتسم بالأمانة والشفافية بكل وحدة محلية، يتولى تجميع وتسجيل البيانات الخاصة بالمركبات وأصحابها، (سند الملكية - الرقم القومى - بصمة الشاسية)، على أن تسلم تلك الكروت لأصحاب المركبات مجانا ودون أى رسوم إدارية، حتى إن كان المواطن يملك أكثر من مركبة ودون التقيد بكميات بنزين محددة.