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تركيا توجه ضربات جوية ضد أهداف كردية فى شمال العراق

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تركيا توجه ضربات جوية ضد أهداف كردية فى شمال العراق تركيا توجه ضربات جوية ضد أهداف كردية فى شمال العراق
شن الجيش التركى غارات جوية ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم الأربعاء.

وتم توجيه الضربات الجوية مساء الثلاثاء، بعد ساعات من التفجير الانتحارى الذى وقع فى مدينة اسطنبول وأسفر عن مقتل 10 سائحين ألمان. وحملت السلطات التركية تنظيم داعش الإرهابى المسؤولية عن الهجوم.

وأفادت وكالة أنباء "فرات" الموالية للأكراد بوقوع الضربات الجوية، نقلا عن بيان من الجماعة المسلحة.
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