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جون كيرى: داعش يشوه الإسلام ولا علاقة له بالدين الحنيف

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جون كيرى: داعش يشوه الإسلام ولا علاقة له بالدين الحنيف جون كيرى: داعش يشوه الإسلام ولا علاقة له بالدين الحنيف
قال وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، إن تنظيم داعش يشوه الإسلام، ولا علاقة له بالدين الحنيف، لافتاً إلى أن التحالف الدولى حقق انتصارات على داعش فى العراق.

وأضاف كيرى خلال مؤتمر صحفى، اليوم، الأربعاء، أن حل أزمة اللاجئين والأزمة السورية من أولويات أمريكا فى سياستها الخارجية لهذا العام، مردفاً: "نسعى لإيجاد سبل لنشر الاستقرار والسلام فى العالم"، موضحاً أن حل أزمة البحارة مع إيران دليل على نجاح الدبلوماسية فى إبقاء الولايات المتحدة آمنة.

وتابع: "قوضنا قدرات داعش فى بيع النفط كأحد موارد تمويله".

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