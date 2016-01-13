الليلة.. رجال الشرطة يفتحون قلوبهم لـ"آخر النهار" عن الجانب الآخر للضباط

يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، عبر برنامجه "آخر النهار"، على قناة النهار، 4 من رجال الشرطة، حيث يفتحون قلوبهم ويكشفون الجانب الآخر لرجال الشرطة مع قرب الاحتفال بذكرى عيد الشرطة.

ويحل ضيوفاً على البرنامج، للحديث عن الجانب الآخر من رجل الشرطة بعيداً عن الرسميات، كل من العقيد محسن الحلفاوى مفتش مباحث فرقة الغرب بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، والمقدم تامر شعلان المقدم بقطاع الأمن المركزى، والرائد رامى مصطفى زعيتر من إدارة المفرقعات، والأمين إسماعيل محمد مصطفى النجار من الإدارة العامة للحماية المدنية.