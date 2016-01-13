ننشر أول صور لتشغيل كوبرى السلام بعد افتتاحه اليوم

بدأ منذ قليل تشغيل كوبرى السلام بالقنطرة بصفة رسمية بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء ناصر العاص قائد الجيش الثانى الميدانى واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية.

وقال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية: إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تمت إعادة تشغيل كوبرى السلام تيسيراً على المواطنين ودفع عجلة التنمية شرق وغرب قناة السويس، وبالتنسيق الكامل مع وزير الدفاع والإنتاج الحربى وباقى الجهات المعنية (وزارة الداخلية – وزارة النقل – هيئة قناة السويس – محافظة شمال سيناء – الجهات الرقابية)، وتحقيق كل متطلبات التأمين الفنى والأمنى اللوجيسيتى بعد نجاح التشغيل التجريبى لكوبرى السلام والكوبرى العائم والذى تُقيمه القوات المسلحة فى الكيلو متر 48 ترقيم قناة، فقد تقرر فتح كوبرى السلام لعبور المركبات فى اتجاه واحد من الغرب إلى الشرق وفتح الكوبرى العائم جنوب معدية القنطرة لعبور المواطنين فى اتجاه واحد من الشرق إلى الغرب وفتح الكوبرى العائم جنوب معدية القنطرة لعبور المواطنين فى اتجاه واحد من الشرق إلى الغرب.

وأضاف أنه تم بدء تشغيل معدية الفردان لأول مرة بعد إنشاء قناة السويس الجديدة، وذلك طبقاً للمحددات والالتزامات الآتية، حيث يتم العبور يومياً من كوبرى السلام من اتجاه الغرب إلى الشرق (اتجاه واحد) اعتباراً من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الواحدة صباحاً لجميع المواطنين وجميع المركبات بأنواعها عدا المركبات المُحملة بـ(مواد بترولية - أسمنت - دبش - رمل - مواد مُلتهبة وسن) والمركبات التى تزيد حمولتها عن 40 طنا، ويتم العبور يومياً من الكوبرى العائم جنوب معدية القنطرة من اتجاه الشرق إلى الغرب فى نفس التوقيت (6 مساءً حتى 1 صباحاً) للسيارات الصغيرة فقط (ملاكى - 1/4 نقل – 1/2 نقل) على أن يتم عبور مركبات النقل المتوسطة والثقيلة من خلال باقى معديات هيئة قناة السويس بما فيها معدية الفردان الجديدة، وتتواجد المركبات فى ساحة الانتظار غرب كوبرى السلام والمدخل الشرقى للكوبرى العائم بدايةً من الساعة الرابعة عصراً لتنفيذ إجراءات التفتيش والفحص والوزن والتأمين اللازم قبل العبور.



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