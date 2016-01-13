صور | المصرية نجوى الجويلي تشرف علي انتخاب رئيس «النواب» الإسباني في أولى جلساته

أشرفت النائبة المصرية في مجلس النواب الإسباني، نجوى الجويلي، على انتخابات رئيس المجلس، في أولى جلساته، اليوم الأربعاء.

وفازت نجوى جويلي، الإسبانية المصرية بعضوية البرلمان الإسباني بأعلى عدد أصوات على مستوى الدولة، بين كل مرشحي الأحزاب، لتصبح أصغر النائبات سنا ما يؤهلا لإدارة الجلسة الافتتاحية للبرلمان حسب نص القانون.

الشابة المصرية نجوى جويلي فازت بأحد مقاعد مقاطعة غيبوثكوا الواقعة في إقليم الباسك، عن حزب «نحن نستطيع» حديث التأسيس والذي تمكن من حصد ثالث أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان بإجمالي 69 مقعدا من أصل 350 وبنسبة تصل إلى 21% تقريباً.

وحسب موقع الحزب، فنجوى جويلي، المولودة في مدريد عام 1991تحمل شهادة في علم النفس من جامعة الباسك، إضافة لدرجة الماجستير في علم النفس التعليمي، وهي متخصصة بعلم نفس الأطفال.

نجوى كانت أحد الشباب المؤسس لحزب «نحن نستطيع»، كما أنها عضو برئاسة مجلس الحزب عن مقاطعة الباسك، وتمكنت من الفوز بأكثر من 97 ألف صوت، بحسب ما أعلنته في حسابها على «تويتر».