رئيس جامعة قناة السويس: نسعى لتقديم خدمة طبية أفضل لمواطنى القناة وسيناء

أكد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة، وسعيها على تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة لأهالى الإقليم مشيرا إلى أن العاملين بالمستشفيات الجامعية هدفهم الأسمى هو خدمة المرضى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الجامعة اليوم، الأربعاء، رافقه فيها الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض، والمهندس محمد النساج، أمين عام الجامعة .

والتقى رئيس الجامعة من خلال الجولة مع أهالى المرضى واستمع إلى متطلباتهم، وكلك التقى بالعاملين والممرضات بالمستشفى التعليمى والتخصصى وتفقد العديد من غرف المرضى للاطمئنان على حالتهم وصاحبة الدكتور علاء سعد مدير المستشفى التخصصى.

وأوضح رئيس الجامعة أن هناك جهود كبيرة تبذلها الجامعة متمثلة فى شراء وتركيب أجهزة أشعة مقطعية ورنين تدخل الخدمة للمرة الأولى كما أقيمت عمليتين قلب مفتوح بالتخصصى بالمجان لحالتين غير قادرة، وتم أيضا إجراء 18 حالة قلب بالمستشفى الجامعى بالمجان لغير القادرين .

>وقال الدكتور غراب إن المنظومة الصحية تحتاج إلى مزيد من التطوير، ولابد من تكاتف الجميع لتحسين العمل الطبى.