بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مناطق حى غرب المدينة

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددا من شوارع حى غرب مدينة كفر الشيخ لتقييم مستوى النظافة والخدمات بها، منها شارع الجمعية الشرعية ومركز شباب كفر الشيخ، وشوارع تقسيم 4 وشارع المدينة الصناعية.

وكلف المحافظ بالبدء فورا فى ترميم الحفر ورفع كفاءة هذه الشوارع ورفع القمامة منها وتحسين مستوى المرافق والخدمات بها، كما طلب من رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة رفع الإشغالات وإزالة ورفع مواد البناء الموجودة بأحد القطع المملوكة للدولة خلف مسجد الرحمة والمجاورة للمقابر القديمة بحى غرب المدينة وعمل سور عليها وتشجيرها، مع إزالة الإشغالات الموجودة بجوار دار المناسبات ومخلفات المبانى المجاورة لمسجد الرحمة والمقابر القديمة بغرب المدينة.

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بدهان الأعمدة والبلدورات وتجميل الميادين والشوارع الرئيسية وتزينها بالإعلام، مع إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة ورفع القمامة من شوارع وتحسين المرافق والخدمات.



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