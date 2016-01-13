"قناة السويس": مميش ووزير البيئة استقبلا أكبر سفينة حاويات صديقة للبيئة بالعالم

أعلنت هيئة قناة السويس فى بيان صادر عن الهيئة، مساء اليوم الأربعاء، أن الفريق مميش والدكتور خالد فهمى وزير البيئة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وبرفقتهم باسل الزيد المدير المالى لشركة الملاحة العربية المتحدة UASC، ومجموعة من شباب جامعة قناة السويس المعنيين بشئون البيئة، على ظهر سفينة الحاويات العملاقة صديقة البيئة ALZUBARA، وهى السفينة التى تم إنشاؤها من قبل ترسانة هيونداى للصناعات الثقيلة، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 58.6 متر، وعمقها 30.6 متر، كما تبلغ حمولتها الكلية 18800 حاوية.

وأشار البيان إلى أن أهمية عبور هذه السفينة العملاقة بوصفها أكبر سفينة حاويات فى العالم تراعى أعلى المعدلات البيئية من حيث حجم الانبعاثات الكربونية الناجمة، لتصل نسبة الانخفاض فى الانبعاثات إلى 60% عن مثيلاتها الأخرى، كما تتميز السفينة أنها السفينة الأولى فى العالم التى يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى المسال، بالإضافة إلى الوقود العادى، وهذا تأكيد على صداقتها للبيئة، يبلغ عدد السفن المماثلة التى ستستلمها الشركة من هذه السفن 6 سفن، ويمكنها أن تحمل حتى 18800 حاوية.

وعقد الفريق مهاب مميش مؤتمراً صحفيا بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بنادى الشاطئ بالإسماعيلية، لإلقاء الضوء على عبور هذه السفينة والتأكيد على اهتمام قناة السويس الكبير بالبيئة ودعم المحافظة عليها، وأن جميع أعمال التطوير التى تتم فى قناة السويس تهدف إلى تيسير عبور جميع سفن العالم ومراعاة البعد البيئى فى كل مشاريع التطوير.



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