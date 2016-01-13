محافظ أسوان يتفقد مدرسة السيدة خديجة الثانوية ويأمر بإزالة مطب ترابى

أمر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بسرعة إزالة المطب الترابى الموجود فى مدخل كوبرى إدفو العلوى، لتحقيق التناسق الجمالى للمنطقة المطلة على نهر النيل بعد انتهاء الغرض منه، والمتمثل فى تغطية خطوط سحب المياه الجوفية من موقع إنشاء مستشفى إدفو العام، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز إدفو.

كما تفقد محافظ أسوان مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بإدفو، والتى تضم 800 طالبة فى المراحل التعليمية المختلفة، حيث وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، خاصة فى غرفة مناهل المعرفة، مع تكهين الأجهزة والمستلزمات والأدوات والمقاعد المدرسية والعمل على تحديثها أولا بأول.