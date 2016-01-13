غداً | محاكمة «تنظيم أجناد مصر»

تنظر غداً الخميس محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم” أجناد مصر” الإرهابى، وذلك فى ضوء اتهامهم بإرتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، مستهدفين الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة، والمنشآت الحيوية، والممتلكات العامة.

ونسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم «همام محمد عطية»، وتوفي لاحقا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة،وإرتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة «أجناد مصر»الإرهابية.

وتأسيسها جماعة «أجناد مصر»الإرهابية على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.