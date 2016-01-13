حرمان طالب من الامتحان عقب تعديه بالضرب على مراقب بالشرقية

صرح اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم أنه ورد لغرفة العمليات المركزية اليوم ما يفيد بحرمان طالب بالصف الثانى بمدرسة بلبيس الثانوية الثانوية الصناعية بنين التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بالشرقية من الامتحان لتعديه بالضرب على ملاحظ باللجنة وصفعه على وجهه أثناء تدخله لفض مشادة بينه وأحد زملائه باللجنة، وتم استدعاء قوات الشرطة وتحرر محضر بالواقعة، وأخلى سبيل المدرس وتم حجز الطالب لعرضه على النيابة، وتم إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية.

وأضاف الدسوقى أن مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة توجهت إلى مقر لجنة الفيروز الابتدائية التابعة لإدرة البساتين ودار السلام التعليمية للتحقق من الفاكس الوارد إليها الذى أفاد بتسريب مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائى بالمدرسة، وتبين لها أثناء المتابعة أن اللجنة تسيرا سيرا طبيعيا وليست هناك معلومات عن تسريب الامتحان دخل اللجنة، فقررت مديرة المديرية إحالة الواقعة للتحقيق.

وفى لجنة مدرسة الشهيد أحمد عيد الإعدادية التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بالقليوبية تلاحظ أثناء فتح مظاريف مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادى وجود ورقة امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب ” الدمج” فقررت الإدارة التعليمية تأجيل امتحان طلاب “الدمج” للصف الأول الإعدادى ليوم السبت القادم، وقد تم التنبيه على الطلاب بذلك.

وقررت مديرية التربية والتعليم إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية.

كما قام رئيس لجنة مدرسة الإسكان العائلى الإعدادية التابعة لإدارة العبور التعليمية بالقليوبية بتجميع أوراق امتحان مادة الحاسب الآلى للصف الأول الإعدادى بعد توزيعها على طلاب الصف الثانى الإعدادى، وتسليمهم أسئلة الصف الثانى ومنحهم وقت بديل.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية.

كما قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إحالة واقعة وضع سؤال خارج منهج اللغة العربية للصف الثانى الإعدادى بعنوان ” جوائز عالمية” بالورقة الأولى، كما ورد بالورقة الثانية نص بعنوان “حى الشباب” وهو خارج المنهج المقرر أيضا بإدارة العبور التعليمية، كما قررت المديرية توزيع درجات الفقرتين على باقى الأسئلة.

وأشار الدسوقى إلى أنه تم استبعاد عضوى كنترول بمدرسة سنديون للتعليم الأساسى من أعمال الكنترول لقيامهما باصطحاب طالب بالصف الأول الإعدادى من منزله إلى المدرسة لقيامه بترك ورقة الإجابة فى مادة العلوم بيضاء دون إجابة، وطلبا منه حل بعض الأسئلة بورقة الإجابة الخاصة به ظنا منهما بأنهما قاما بحل المشكلة خوفا على الملاحظين والمراقبين، حيث قام ولى أمر الطالب بإبلاغ الشرطة بقيام المذكورين بخطف نجله، وتحرر محضر لهما.

وقامت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية باستبعادهما من الكنترول وتكليف بدلا منهما وإحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية.

كما ورد ما يفيد انتحال أحد المواطنين صفة أخيه الطالب بمدرسة حسين جلال الثانوية الصناعية بنين التابعة لإدارة سمسطا التعليمية ببنى سويف وأداء الامتحان بمادة الرياضيات تخصص ” كهرباء” بدلا منه.

تم استدعاء قوات الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، كما قررت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف بإحالة الواقعة للشئون القانونية.

وقررت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد إحالة واقعة قيام مدرس بمدرسة إيهاب الشريف التابعة لإدارة بحر البقر التعليمية ببورسعيد بالتعدى وإشهار “مطواه” على مدرس بذات المدرسة أثناء تواجدهما داخل لجنة سير الامتحانات للتحقيق بالشئون القانونية.