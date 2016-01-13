بعد إقالته.. ماذا قدم جارسيا لروما في موسمين ونصف

سجل الأهلي خماسية في شباك اتحاد الشرطة بالدوري المصري خلال الشوط الأول فقط الذي انتهى بنتيجة 5-2 في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة.. لكن في تاريخ الكرة المصرية هناك من سبقوه.

وسجل أهداف الأهلي ماليك إيفونا هدفين ورامي ربيعة وصالح جمعة ورمضان صبحي في الشوط الأول.

ويستعرض FilGoal.com أول الفرق التي نجحت في تسجيل خمسة أهداف في الشوط الأول خلال مسابقة الدوري المصري.

في موسم 1957-1958 فاز الترسانة على الاتحاد السكندري بتسعة أهداف نظيفة انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. بينما الشوط الثاني دك الشواكيش مرمى زعيم الثغر بتساعية.

وفي موسم 1963-1964 فاز المصري على بني سويف 11-0 انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق البورسعيدي 7-0.

وفي موسم 1987-1988 فاز الزمالك بتسعة أهداف نظيفة على نسيج حلوان جاء منهم ستة في الشوط الأول.

وفي موسم 1957-1958 فاز الأهلي 8-0 على الإسماعيلي وجاء منهم ستة أهداف في الشوط الثاني.

النتائج وفقا لأرشيف د. طارق السعيد عبر موقعه