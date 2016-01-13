أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روني: تلقينا أهدافا سخيفة كان من الممكن تجنبها

Google+ Print
روني: تلقينا أهدافا سخيفة كان من الممكن تجنبها روني: تلقينا أهدافا سخيفة كان من الممكن تجنبها

سجل الأهلي خماسية في شباك اتحاد الشرطة بالدوري المصري خلال الشوط الأول فقط الذي انتهى بنتيجة 5-2 في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة.. لكن في تاريخ الكرة المصرية هناك من سبقوه.

وسجل أهداف الأهلي ماليك إيفونا هدفين ورامي ربيعة وصالح جمعة ورمضان صبحي في الشوط الأول.

ويستعرض FilGoal.com أول الفرق التي نجحت في تسجيل خمسة أهداف في الشوط الأول خلال مسابقة الدوري المصري.

في موسم 1957-1958 فاز الترسانة على الاتحاد السكندري بتسعة أهداف نظيفة انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. بينما الشوط الثاني دك الشواكيش مرمى زعيم الثغر بتساعية.

وفي موسم 1963-1964 فاز المصري على بني سويف 11-0 انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق البورسعيدي 7-0.

وفي موسم 1987-1988 فاز الزمالك بتسعة أهداف نظيفة على نسيج حلوان جاء منهم ستة في الشوط الأول.

وفي موسم 1957-1958 فاز الأهلي 8-0 على الإسماعيلي وجاء منهم ستة أهداف في الشوط الثاني.

النتائج وفقا لأرشيف د. طارق السعيد عبر موقعه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع