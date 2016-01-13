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بعد برائتها من تهمة تعاطي المخدرات …«نهي العمروسي» في ضيافة «90 دقيقة» الليلة

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بعد برائتها من تهمة تعاطي المخدرات …«نهي العمروسي» في ضيافة «90 دقيقة» الليلة بعد برائتها من تهمة تعاطي المخدرات …«نهي العمروسي» في ضيافة «90 دقيقة» الليلة

الفنانة نهي العمروسي

كتبت – إنجي لطفي
> تستضيف الإعلامية،إيمان الحصري، مقدمة برنامج 90 دقيقة، علي شاشة المحور، الليلة، الفنانة نهي العمروسي بعد براءتها من تهمة تعاطي المخدرات في الزمالك.

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، ببراءة الفنانة نهى العمروسي، واثنين آخرين، وعاقبت اثنين بالسجن المؤبد و6 بالسجن 3 سنوات في اتهامهم بتعاطى الهيروين في الزمالك.

كانت قوات الأمن، ألقت القبض على الممثلة نهى العمروسي، و3 آخرين بتهمة تعاطي مخدر الهيروين داخل “معرض” بمنطقة الزمالك.

تعود أحداث الواقعة للعام الماضي، عندما ألقت قوات الشرطة القبض على الفنانة نهى العمروسي، خلال الحملة التي قام بها عدد من أفراد القسم بمنطقة الزمالك، حيث وردت معلومات لقسم الشرطة عن وجود “جاليري” مشبوه، وبعد متابعته ومداهمته، تم القبض على عدد من الشباب والفتيات وبحوزتهم مواد مخدرة.

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