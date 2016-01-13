دراسة أمريكية: الزهايمر يشبه أمراض القلب والشرايين فى الأسباب والأعراض

كشفت دراسة علمية حديثة نتائج جديدة ومثيرة، تمثلت فى أن مرض الزهايمر يأتى بسبب تراكم الترسبات الدهنية فى الدماغ تماما كما يحدث عند الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرها الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health” مؤخرا، أن تصلب الشرايين يعنى تراكم الدهون على الجدران الداخلية للشرايين التى تسمح بمرور الدم إلى الجسم.

وأشار الباحثون من جامعة واشنطن الطبية فى ولاية سانت لويس الأمريكية خلال الدراسة التى أجريت على الفئران، إلى أن أنسجة الشرايين هى الدافع وراء هذا التراكم، من خلال عمليات مماثلة لتشكيل لوحات البيتا أميلويد لدى الذين يعانون من أمراض الدماغ، مثل الزهايمر والشلل الرعاش "مرض باركنسون".

ويأمل الباحثون فى اكتشاف طرق جديدة لمسح هذا البروتين من المخ كطريقة جديدة فى علاج الزهايمر والأمراض المرتبطة بالمخ.

>