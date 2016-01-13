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محمد بن زايد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

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محمد بن زايد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة محمد بن زايد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة برئاسة خليفة محمد حمد فارس المزروعي.

ونص القرار على عضـوية كل من راشـد محمد خلفان الشريقي المحرزي  والدكتورة مها تيسير بركات والدكتور جابر عيضة سالم الجابري وسيف سعيد ناصر فرحان القبيسي وعبدالله سالم عبيد سالم الظاهري وسعيد محمد سعيد محمد السويدي ومدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وممثل عن دائرة النقل وممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية وممثل عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
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