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نجمتنا هذا الأسبوع هي "الأُم" الأكثر أناقة!

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الأربعاء 13-01-2016 18:18

في كل أسبوع، نختار إحدى النجمات العالميات لتزين صفحات "سيدتي" و"سيدتي نت". ولهذا الأسبوع ، وقع اختيارنا على عارضة الأزياء الاسترالية "ميراندا كير" Miranda Kerr التي تتمتع بجمال ملائكي وملامح أنثوية ناعمة، كما بأناقة رائعة وإطلالات غاية في الجاذبية، ولعلها أكثر الأُمهات الشهيرات أناقة وجمالاً.

أناقة الخمسينيات بأسلوب النجمة الاستعراضية الأشهر في العالم!

ولهذا، وقع اختيارنا عليها، علّها تكون مثالاً أعلى للأمهات الشابات ليحافظن على لياقتهن كما تفعل هي وليهتممن بأناقتهن ومظهرهن الخارجي في جميع الأوقات.
حيث أننا، في المشاوير الصباحية، نراها تنسق أجمل الملابس الكاجوال التي تجمع بين الطابع العصري والطابع الأنيق، فتختار مثلاً سروالاً ضيقاً من الجينز مع قميص أسود وجزمة تصل فوق حد الركبة، أو فستاناً صيفياً طويلاً مع حذاء مسطح وحقيبة يد كبيرة. 
أما للإطلالات المسائية، فهي تُبهرنا دائماً بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء وتختار أروع الفساتين من كُبرى دور الأزياء العالمية، مثل: "لويس فويتون" Louis Vuitton، "مايكل كورس" Michael Kors، "اردم" Erdem، "دايفيد كوما" David Koma وغيرها… 
وتتزين "ميراندا" Miranda  دائماً باكسسوارات ناعمة تضيف الكثير من الروق إلى إطلالاتها الصباحية كما المسائية.

وفي حال كنت من المعجبات بأسلوبها في الموضة، اقتني العدد الجديد من مجلة "سيدتي" لتتابعي فيه أحدث إطلالاتها وتتعلمي تنسيق ملابس مشابهة لملابسها وخياراتها الرائعة!

 

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