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قائمة الأهلي – أخيرا ظهور أنطوي.. واستبعاد إكرامي وسليمان

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قائمة الأهلي – أخيرا ظهور أنطوي.. واستبعاد إكرامي وسليمان قائمة الأهلي – أخيرا ظهور أنطوي.. واستبعاد إكرامي وسليمان

هل دفع النادي الأهلي مبالغ إضافية لأشخاص آخرين من أجل الفوز بصفقة محمد أبو تريكة من الترسانة في يناير 2004؟ .. أجاب عدلي القيعي عن هذا التساؤل.

وأوضح القيعي عبر قناة الأهلي أن إدارة النادي نجحت في شراء عقد أبوتريكة من نادي الترسانة مقابل 600 ألف جنيه فقط.

وأضاف مدير التعاقدات السابق بالأهلي: "ما تردد عن دفع مبالغ لأشخاص أخرى للفوز بالصفقة من نادي الزمالك غير صحيح".

وقال: "لن يصدقني البعض، عندما أؤكد أن أول عقد لأبو تريكة كان ينص على تقاضيه 350 ألف جنيه سنويًا".

وقضى أبو تريكة 10 سنوات بقميص النادي الأهلي، حقق فيهم العديد من البطولات، واعتزل عام 2013.

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